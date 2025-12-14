株式会社ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」より、マツダRX-7（FD3S）を1/43スケールで再現したダイキャスト製ミニカー2種を各300台限定で発売すると発表した。 同製品は、希少な特別仕様車「Type RZ（2000年式）」と最終モデル「Spirit R Type A（2002年式）」をモデルとし、いずれも実車の3Dスキャンデータをベースに高精度で再現。予約は2025年11月6日より開始されている。 RX-7集大成であ