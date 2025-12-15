愛車を購入したディーラーで初心者扱いをされたら不快な気持ちになるのも仕方ない。投稿を寄せた神奈川県の40代男性が、オープンカーを購入した際の出来事を振り返った。納車直後の異音や定期点検後の轟音について、ディーラー担当者から「初心者だから」「理解していない」と小馬鹿にされ続けたが、結局いずれも整備不良や作業ミスが原因であることが発覚。ここまでは前編でお伝えしたとおりだ。しかし、担当者の適当な対応はこれ