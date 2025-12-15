『バーフバリ エピック4K』（25年）は『バーフバリ 伝説誕生』（15年）と『バーフバリ 王の凱旋』（17年）の『バーフバリ』シリーズ誕生10周年を記念し、S・S・ラージャマウリ監督が再編集を行い壮大な2部作を1本に凝縮した映画だ。12月12日からの2週間限定全国公開に先立ち、シヴドゥ／アマレンドラの2役を演じた主演俳優プラバースが待望の初来日を果たした。12月5日及び6日に4劇場で行われた舞台挨拶イベントの様子をレポートす