11月に開催された第26回東京フィルメックスで、国際的に活躍する女優スー・チーの初監督作『女の子』（原題：女孩）が日本初上映された。自身の幼少期の記憶を下敷きにした作品という本作は国際的に高い評価を獲得。映画祭に来日した彼女に単独インタビューを行った。【写真】この記事の写真を見る（16枚）単独インタビューに応じたスー・チー◆◆◆『女の子』あらすじシャオリー（バイ・シャオイン）は12歳の内向的な少女だった