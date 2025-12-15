この季節になると、スーパーには冬の果物がずらりと並ぶ。【画像】みかん畑の中に線路跡が…和歌山県から23年前に消えた“ナゾの廃線”「有田鉄道線」の写真を一気に見る冬の果物の代表といえば、みかんとリンゴだ。というか、国内の果樹収穫量ではみかんとリンゴが抜きんでたトップ2に君臨している。2024年産の収穫量はリンゴが60万9200トン、みかんが55万9600トン。みかんとリンゴがときに順位を入れ替えながら、フルーツナ