急速に発達している低気圧の影響で15日は、北日本を中心に暴風や暴風雪に警戒が必要です。北海道などの空港を発着する空の便では、すでに影響も出ています。急速に発達している低気圧の影響で北日本を中心に台風並みの暴風となっていて、北海道・根室市では最大瞬間風速33.7メートルを観測しました。北海道東部を中心に記録的な大雪となっていて、すでに大樹町では67cmと12月の観測史上1位となっています。予想される降雪量は、16