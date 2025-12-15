帝国ホテル 京都は、直営レストラン2店舗とバー2店舗を2026年3月5日の開業当日にオープンする。フランス料理をカウンタースタイルで提供するフランス料理「練」では、食材の生産者との対話や季節の食材を通じて、京の風土と向き合った料理をコースで提供する。弥栄会館の意匠を受け継ぐオールデイダイニング「弥栄」は、オープンキッチンに薪や炭といった自然の熱源を使用する薪窯を設置し、薪窯で仕上げる「弥栄バーガー」や「弥