現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第5R・香港スプリント（G1・芝1200m）は、断然の1番人気に推されたカーインライジングが大楽勝で16連勝を飾った。世界最強スプリンターの前に、2着以下のライバルはなす術がなく敗れ去った。香港スプリント、レース後ジョッキーコメント1着カーインライジングZ.パートン騎手「すごく良い感触でした。特に決めた戦法はなく、とにかく前向きにいこうというだけでした