12月14日、阪神競馬場で行われた2歳女王決定戦・阪神ジュベナイルフィリーズ（G1・芝1600m）は、ドレフォン産駒のスターアニスが差し切ってG1初制覇を飾った。重賞勝ち馬不在の大混戦を制して2歳女王に輝いた。阪神JF、レース後ジョッキーコメント1着スターアニス松山弘平騎手「すごく嬉しい気持ちと、ほんとに感謝の気持ちです。前走負けてしまったんですけれども、こうしてまたチャンスをいただいて、こんなに強い馬に乗せて