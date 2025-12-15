西武・外崎修汰内野手（３２）が１４日、故郷・青森で８日に発生した最大震度６強の地震被災者を勇気づけるプレーを誓った。弘前市出身で、実家は同市で「外崎りんご園」を営む。幸いにも家族や農園に大きな被害はなかったが、現在も「後発地震注意情報」が発令されたまま。自身も弘前実３年時に東日本大震災を経験しているだけに、「１回経験してるんで、ちょっと怖さはありますよね。八戸の方がちょっと分かんないですけど…