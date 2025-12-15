気象台は、午前6時15分に、暴風雪警報を旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町などに発表 15日06:15時点上川地方では、15日昼前まで暴風雪や大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□暴風雪警報【発表】15日昼前にかけて警戒風向北最大風速16m/s