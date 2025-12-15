私はカナコ。夫セイヤとのあいだには、5か月前に生まれた息子のリョウマがいます。ビー玉の件を話すと、夫の顔色が変わりました。私は義母がまた来たときのことを不安に思っていましたが、夫はその様子を察して引っ越しを提案してくれました。すぐに候補を絞り、具体的な話を進め出したところでまたもや義母が襲来。なんと同居を提案されました。しかし夫はきっぱりと断り、近々引っ越すことを伝えます。義母は激怒しましたが、夫