「師走Ｓ」(１４日、中山)２番人気のブライアンセンス（牡５歳、美浦・斎藤誠）が、後続に６馬身差をつける圧勝劇を演じた。トップハンデタイの５８・５キロも何のその。積極的な競馬で楽々と後続を振り切った。岩田望は「いつもゲートは決まりませんが、きょうはスッと出てくれました。前に行く馬もそう多くはなく、楽に先手を取れましたし、早めに踏んでいって強い勝ち方ができたと思います」とパートナーの健闘をたたえる