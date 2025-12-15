パ・リーグ３連覇を狙うソフトバンクが着々と戦力整備を進めている。今オフ最大ターゲットに挙げてきた台湾・味全ドラゴンズの徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）に続き、阪神を自由契約になっていたジョン・デュプランティエ投手（３１）の獲得を決定的にして、補強ポイントの先発強化を遂行。フロントの過不足ない動きが際立っている。投手中心の守り勝つ野球で常勝を立て直したホークス。Ｖ３へ先発陣の安定こそが命綱だ