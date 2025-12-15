もしかすると、阿部慎之助監督の辞任を望んでいる巨人ファンは少なくないのではないか──SNSの最新状況をチェックしながら、そんなことを感じたプロ野球ファンもいるはずだ。阿部監督は2023年10月に監督就任が発表され、翌24年のシーズンは新人監督ながらチームをセ・リーグ優勝に導いた。2リーグ制以降、就任1年目でリーグ優勝に輝いた巨人の監督は川上哲治、藤田元司、原辰徳の3氏しかいない。（全2回の第1回）＊＊＊【写真