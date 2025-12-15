ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平交渉に向けた譲歩の一つとして、NATO（＝北大西洋条約機構）への加盟を断念する用意があることを明らかにしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、訪問先のドイツでアメリカのウィトコフ特使らと和平案をめぐる協議を行いました。ロイター通信によりますと、協議は5時間以上におよび、15日も引き続き行われる予定だということです。協議に先だち、ゼレンスキー氏は、ウ