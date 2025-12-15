サッカーJリーグは、2026年上半期に『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を実施。そのグループ組み合わせが、15日午後に発表予定となっています。Jリーグは2026年下半期より秋春制へ移行。来シーズンは2026年8月から2027年6月まで。『2026/27シーズン』と年をまたぐスケジュールに変更となります。その移行期間となる上半期に行われる特別な大会が、百年構想リーグとなります。『J1』と『J2・J3』に分けて実施される百年構想リーグ。