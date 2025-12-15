「香港ヴァーズ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）２２年香港ヴァーズのウインマリリン以来、３年ぶりのＶを目指して日本馬７頭が参戦したが、マイルに挑んだラストランのソウルラッシュ、カップに臨んだベラジオオペラの２着が最高だった。香港マイルはヴォイッジバブルがＶ。カップはロマンチックウォリアーが４連覇を果たし、スプリントではカーインライジングが１６連勝を決めるなど地元・香港勢が存在感を示した。ヴァー