◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）２歳女王決定戦、第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のスターアニス（松山）が直線で抜け出し、重賞初制覇を飾った。同舞台の牝馬３冠初戦、桜花賞（４月１２日、阪神）の最有力ヒロインに躍り出た。２８年ぶりとなる重賞馬不在の混戦を断ち切った。スターアニスは外め７、８番手の好位置をキー