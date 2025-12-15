中国人の6倍以上今年10月の東京23区の新築マンション平均価格は1億5313万円。大企業のサラリーマンでも手が届かないような物件は誰が買っているのか。以前から外国人による爆買いや短期売買が指摘されてきたが、11月25日、国土交通省が調査結果を発表した。【写真を見る】「3憶6000万円」の部屋もある高級タワマン〈不動産登記情報を活用した新築マンションの取引実態の調査・分析について〉そう題されたレポートには、同省が