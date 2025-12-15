「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）２８年ぶりに重賞勝ち馬不在で行われた２歳女王決定戦。混戦を断ち切り仁川の坂を先頭で駆け上がったのは２番人気のスターアニスだった。距離延長をものともせず、圧巻の末脚を繰り出し、１分３２秒６のレースレコードタイで完勝。桜舞う春へ弾みをつけた。２着に４番人気のギャラボーグ、３着に６番人気のタイセイボーグが入った。１番人気のアランカールは懸命に追い上げるも５着までだっ