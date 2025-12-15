「カペラＳ・Ｇ３」（１４日、中山）重賞初挑戦の３歳馬テーオーエルビスが難なく壁を突き破り、４連勝でタイトル奪取。２着に５馬身差をつける圧巻の走りを見せつけた。道中は後方から。勝負どころで目の前にいた人気の一角、ガビーズシスターとヤマニンチェルキが外へ出されるのを見ると内に入り、最後の直線へ。進路があくと一気の伸び脚を披露した。３走ぶりにコンビを組んだ鮫島駿は「レースのうまさが最初に乗った時よ