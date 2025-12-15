「新馬戦」(１４日、阪神)中団につけた３番人気のテイエムスティール（牝２歳、父リアルスティール、母マルキーズ、栗東・高橋一）が直線で鋭く脚を伸ばしてデビュー勝ちした。「この勝ちっぷりの通り、馬の能力がありました。スムーズさに欠けたところはありましたが、馬に助けてもらいました。操縦性が高いので距離はもう少しあっても問題ないと思います」と田山。高橋一師は「初戦でもむきにならず落ち着いて走れていまし