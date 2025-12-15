■全⽇本ショートトラックスピードスケート選⼿権（14日、東京辰巳アイスアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個ショートトラック、ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が終了し、日本代表選手（計9名）が発表された。女子では代表5枠の5人目で今大会3冠を果たした長森遥南（23、アンリ・シャルパンティエ）が有力候補を抑え、逆転で初