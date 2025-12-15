※2025年10月撮影トップ画像は、流山市平和台1号公園の隣にある大宮神社の庚申塔群。左端、137cm。上部に日月、下部に3猿があるので庚申塔ですが文字は「下総国葛飾郡小金領加村南無妙法蓮華経正徳四甲午年九月二十一日」と刻まれています。1714年です。※2025年10月撮影その右の合掌する青面金剛像の庚申塔。寛延四年（1751年）十月加村講中と刻まれています。トップ画像は、太陽が出ています。実は天気が良い日に撮影して