ブンデスリーガ 25/26の第14節 ブレーメンとシュツットガルトの試合が、12月15日03:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、サミュエル・ムバングラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ニコラス・ナーティ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先