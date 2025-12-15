大会名：グラントソントン招待期間：12/12～12/14コース：ゴールドコースヤード：7382パー：72 試合の詳細データはこちら≫ グラントソントン招待 の最終ラウンドが、14日、 ゴールドコース（7382ヤード、パー72）で行われた。ローレン コフリン（アメリカ）は 9アンダーでラウンド。トータル28アンダーで優勝し、賞金500,000ドルを