鎌田大地を擁するクリスタル・パレス現地12月14日、プレミアリーグ第16節でマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦。０−３の完敗を喫した。この一戦に３―４−２−１のダブルボランチの一角で先発した鎌田は、前半から精力的な動きを見せていたものの、64分にアクシデントに見舞われる。自陣ペナルティエリア手前の左寄りで空中で競り合い、着地した際に右太ももの裏を負傷。ピッチに倒れ込んでしまい自