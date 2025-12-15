2025年12月13日に開催されたJ１リーグ昇格プレーオフ決勝でジェフユナイテッド千葉が徳島ヴォルティスに１−０で勝利。この結果、千葉は17年ぶりのJ１復帰を果たした。千葉のトップリーグ昇格で、Jリーグ発足時の「オリジナル10」が21年ぶりに再集結した。横浜フリューゲルスは1999年に事実上消滅したものの、現存する９クラブ──鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド千葉（当時はジェフユナイテッド市原）、浦和レッズ（浦