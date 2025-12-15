「クリエイティビティ（創造力、独創力、企画力）」を持つ人たちは職場で重要な存在だ。彼らに共通している要素とは何なのか。そして「クリエイティビティ」に知能の高さは必要なのか？心理学分野で世界的に有名な研究者が、クリエイティブな人たちを深掘りする。※本稿は、心理学者のブライアン・R・リトル著、英日翻訳者の児島修訳『ハーバードの心理学講義』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。クリエイティブな人た