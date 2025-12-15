中国メディアの参考消息は12日、「中国の人口高齢化における明るい兆しを見逃してはならない」とする香港メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事を紹介した。記事はまず、「中国では人口高齢化と人口減少が懸念される中、あるプラス要因が見落とされている。人々の寿命が延びていることだ」とし、2021〜25年の第14次5カ年計画で「平均寿命を1歳延ばす」という目標を24年に達成して過去最高の79歳に達したことや、国家