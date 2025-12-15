今季限りでプロ野球・ロッテを退団した石川歩投手がオランダ野球リーグの「オーステルハウト・ツインズ」に加入したことを球団公式SNSが発表しました。石川投手は2013年にドラフト1位でロッテに入団すると、2014年に新人王、2016年に最優秀防御率を獲得しました。さらに、2度のオールスターゲーム出場や2017年のWBC日本代表など、活躍を続けていました。今季終了後にロッテは石川投手にコーチ就任の打診を行いましたが、本人は現役