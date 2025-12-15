日本ハムの球団公式チア「ファイターズガール」の26年の新メンバーが決まった。273人の応募者の中から書類選考を経て、この日にエスコンフィールドで行われた2、3次審査を通った14人がメンバーに加わる。ともに北広島市出身の斎藤りこさん（22）とりのさん（20）は姉妹で合格。姉・りこさんは「2人で受かってうれしいし、安心しています」、妹・りのさんは「受かると思わなかったのでびっくりしています」と笑った。