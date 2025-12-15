2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月27日配信記事を再掲。記事は原文ママ）中居正広の女性トラブルで、問題が起こった会食に局員が関わっていた疑いが報じられたフジテレビ。トラブル発生後も中居のレギュラー番組の放送を続け、また女性アナウンサーを接待に同席させることが常態化していたとの証言