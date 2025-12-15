会社を辞める決断をする瞬間は人それぞれだ。上司との会話がかみ合わず、不信感を抱いて退職を決意することもあるだろう。大阪府の40代男性（サービス・販売・外食）は今年の春、以前の職場を退職した。生活が少し苦しくなったため、上司にWワーク（副業）の相談を持ちかけたときのことだ。「いきなり『辞めるのは残念だけど仕方ない』みたいな事を言われました」相談しただけのはずが、なぜか退職することになっていた。（文：篠