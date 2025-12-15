面接での違和感は、入社後のトラブルを予見する重要なサインだ。投稿を寄せた50代女性は、ある会社の面接で激しく不信感を覚えたという。その会社について「ハローワークで公募していない」案件だったと語る。当時、女性は契約社員で、「直属上司の紹介で面接を断れなかった」という。上司からは「君のために特別に正社員の紹介をしてあげる。条件は他の人に話さないこと」と、奇妙な口止めをされたようだ。女性は「諸々怪しい」と