日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１４日、理想の結婚相手を初告白した。北海道・旭川市内の結婚式場で今川とともにトークショーに出席。約３５０人のファンの前で、理想の妻像を問われ、「この前、達がめっちゃいいこと言っていて、メンタルが強い人です」と、後輩右腕の意見に賛同したことを明かし、「野球選手はいろんなところに行って、一緒にいる時間も少ない。友達がいないところに拠点が移るかもしれないけど、そこで