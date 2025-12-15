◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）京大監督として、甲子園ボウルを６度、ライスボウルを４度制覇した名将・水野彌一氏（８５）が観戦記を寄せた。ＭＶＰは高橋監督を始めとした立命大の指導陣だ。関学大の守備スタイルを分析して的確に攻めた。勝因は〈１〉ＯＬの対応力〈２〉竹田君のクイックパス〈３〉蓑部君、漆原君らのＲＢ。関学大の守備を空