◆Ｊ２昇格プレーオフ▽決勝ＦＣ大阪０―４ｃ宮崎（１４日・Ａｘｉｓバードスタジアム）２年連続で、一発勝負の壁にはね返された。ＦＣ大阪は、ＣＫなどセットプレーを重ねて相手に圧力をかけた。試合開始直後はペースを握ったように見えたが、前半２９分にクロスボールから不運なオウンゴールで先制を許すと、前半４２分にも失点。後半にも２点を奪われ、藪田光教監督（４９）は「圧力や気持ちで上回られた。そこが一番の敗因