◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）大会初の西日本勢同士の決勝は、立命大が５タッチダウン（ＴＤ）を奪って３８―１４で関学大に快勝し、２年連続１０度目の優勝を果たした。高橋健太郎監督（４４）の主将時を含む２００２〜０４年度の３年連続Ｖ以来、２１年ぶりの連覇。パスとランで２本ずつの４ＴＤを演出したＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝が甲