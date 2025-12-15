◆第６１回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽３回戦京産大４０―３６慶大（１４日・花園ラグビー場）３回戦が行われ、京産大が慶大に４０―３６で逆転勝利し、準々決勝進出を決めた。３度リードを許すシーソーゲームで窮地に追い込まれたが、終了間際にロック一柳尚斗（３年）＝兵庫工＝が“サヨナラトライ”。関学大は福岡工大に５３―２１と大勝し、関西勢２校が勝ち残った。ノーサイドまで残り４０秒、フェーズを