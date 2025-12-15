◇WTTファイナルズ香港2025 張本智和4-2モーレゴード（14日、中国・香港）日本勢初となる悲願のWTTファイナルズ優勝を果たした張本智和選手がファンへ向けて感謝の言葉を伝えました。今大会、決勝まで進んだ世界ランキング5位の張本選手は同4位のモーレゴード選手（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント2-2から2ゲームを奪うと優勝が決まった瞬間、膝から崩れ落ちるように喜びを味わいました。張本選手は過去3度決勝に進むもいず