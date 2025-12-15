お笑いコンビ・爆笑問題が、きょう15日放送の『ネプリーグSP』（後7：00）に約2年ぶりの出演を果たす。また4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが番組初参戦。チーム「新しい学校のリーダーズ」、チーム「爆笑問題」、チーム「ウィンターアスリート」の3チームが、今年を振り返るクイズで全面対決する。【写真】太田の口撃に…田中は苦悶の表情今回は、2025年に話題になったニュース＆トレンド問題から、押