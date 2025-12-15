吉永小百合（80）が14日、都内で「写真集『吉永小百合』」（世界文化社）刊行記念サイン本お渡し会を開いた。写真家の篠山紀信さんが72年から95年に撮影した写真をまとめ、同年に刊行した初の写真集をもとに、吉永が1年かけて写真を選んだ決定版。59年の映画本格デビュー作「朝を呼ぶ口笛」から公開中の「てっぺんの向こうにあなたがいる」まで、出演した映画全124本の写真も掲載。2万5000円（税込み）ながら、95年の刊行時以来30