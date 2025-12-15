山本はWBCに出場する見通しと報じられているが…(C)Getty Images来年3月開催のワールド・ベースボル・クラシック（WBC）に、ドジャースの山本由伸が出場の見通しとなったことが、日米メディアを通じて大きく報じられた。すでに出場の意向を表明している大谷翔平とともに山本のメンバー入り決定となれば、連覇を目指す「侍ジャパン」は投打の大黒柱が揃う形となる。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を