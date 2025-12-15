Ｊ２北海道コンサドーレ札幌から２０２４年に横浜ＦＣへ期限付き移籍していたＤＦ福森晃斗（３２）が、来季は札幌に復帰することが１４日、分かった。２６年は川井健太新監督（４４）の下、３季ぶりに赤黒の背番号５を着けてプレーすることになる。福森は当時Ｊ２の横浜ＦＣに移った２４年、３バックの左から攻撃の起点となり、チーム最多の１４アシストを記録。Ｊ１昇格に貢献した。１８位でＪ２降格となった今季は２８試合出