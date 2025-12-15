お笑いタレント・明石家さんまが、１４日放送の日本テレビ系特番「誰も知らない明石家さんま」（午後７時）に出演。元妻の女優・大竹しのぶの息子で、さんまを「ボス」と呼ぶ二千翔（にちか）さんの結婚式の模様やインタビューが独占映像で公開された。結婚式前のインタビューで二千翔さんは、３歳の時に出会い、一緒に暮らしたのは４年間だったが、その後も交流を続けてきたさんまについて「考え方とか、人に対する態度とか、