きのう（14日）、神奈川県逗子市の南郷トンネルで大型バイクが乗用車に追突する事故があり、バイクに乗っていた23歳の男性が死亡しました。きのう午後5時ごろ、神奈川県逗子市の南郷トンネルで、片側一車線の道路を走行していた乗用車に後ろから大型バイクが追突しました。警察によりますと、この事故でバイクを運転していた横須賀市内に住む小林留斗さん（23）が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。乗用車を