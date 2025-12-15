田久保真紀前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選挙が12月14日投開票され、無所属新人で特定行政書士の杉本憲也氏(43)=国民民主党静岡県連推薦=が初当選しました。 【写真を見る】「1回で決めてやろうと必死で走り回った」伊東市長に杉本憲也氏 候補者9人の激戦制す 田久保真紀前市長は4,000票余獲得も落選【静岡】 今回の市長選は過去最多の9人が名乗りをあげ、激しい選挙戦となりました。43歳の杉本氏は選挙戦で市政の正常化を訴