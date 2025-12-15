中日がメジャー通算１６４本塁打のミゲル・サノ外野手と１３０万ドル（約２億円）の１年契約に合意、と全米野球記者協会会員のフランシス・ロメロ記者が１４日（日本時間１５日）、自らのＸで伝えた。右打ちのサノはドミニカ共和国出身の３２歳。２０１５年にツインズでメジャー昇格。１年目に１８本塁打を放ってレギュラーになると２０１９年には３４本塁打、２０２１年にも３０本塁打するなどリーグを代表するパワーヒッター